CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ten 'Suruç' açıklaması Haberi



- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Bildiğim bir kısım iddiaları otopsi raporlarını görmek gerektiği konusundaki hassasiyetimden dolayı sizinle paylaşmıyorum. Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olma ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Suruç'a giden CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Partiye yönelik yapılan saldırıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Meydana gelen olayın son derece vahim bir tablo olduğunu ifade eden Gök, savcılık ve emniyetin araştırmalarının devam ettiğini söyledi.



Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Vali Abdullah Erin'den bilgi aldığını dile getiren Gök, "Toplumu birleştiren bir dil kullanarak bu acıların üstesinden gelmek durumundayız" çağrısında bulundu. Türkiye'nin demokratik ülke olma yolunda ilerlerken böyle olayların yaşanmasının gelecek acısından son derece kaygı verici bir tablo olduğuna dikkat çeken Gök, "Bu tablonun sorumlusu siyaset söylemidir. Toplumda herkes birbirini rakip olarak görmeye başlamıştır. Bu siyaset söylemi derhal terk edilmelidir. Bizim sorumluluğumuz bu üzüntülü olayın bütün sorumlularını ortaya çıkarmak ve cezalandırmaktır. Suruç'ta pek çok sivil yurttaşımızda silah olduğuna tanık olduk. Silahlanmanın yaygın olduğu bir ilçeden bahsediyoruz, sivil yurttaşlar bu kadar silahı nasıl rahatlıkla taşıyabiliyor ve emniyet buna bir şey demiyor? Devletin asli görevi vatandaşın güvenliğini sağlamaktır. Bu silahlanma nasıl oluyor bu sorgulanmalıdır" diye konuştu.

"Soğukkanlı olmayı öneriyoruz" Otopsi raporlarının bir an önce açıklanması gerektiğini belirten Gök, "Kamuoyu aydınlatılmalıdır. Devlet aklına şuanda ciddi bir şekilde ihtiyacımız var. Soğukkanlı bir anlayış ancak bu hadiseyi çözebilir. Devlet tarafsız olmalıdır. Soruşturmayı adil ve tarafsız yapmalıdır. Bu olay basit bir hadise değildir. Biz CHP olarak herkese soğukkanlı olma ve serinkanlı bir şekilde emniyet güçlerinin yürüteceği soruşturmayı beklemeyi öneriyoruz" dedi.

Olayın daha önce planlandığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine Gök, "Şenyaşar ailesinin HDP'li seçmen ve esnaflık yapan bir aile olduğu biliniyor. Adli makamlar işin başına geçtiği andan itibaren, devleti yönetenlerin üzerin düşen görev adliyenin elini rahatlatmaktır. Bildiğim bir kısım iddiaları otopsi raporlarını görmek gerektiği konusundaki hassasiyetimden dolayı sizinle paylaşmıyorum" açıklamasında bulundu. Gök, olayda hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

