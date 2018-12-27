CHP Ankara adayı Mansur Yavaş’tan Demokrat Parti’ye ziyaret

--Uysal'ın konuşması

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( ANKARA ) -- CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş:- "Yerel seçimlerin hükümetle iktidarla hiçbir alakası yok. Beka deniyor da bir şehrin belediye başkanı senden olsa ne olur başkasından olsa ne olur. Bunun bekayla uzaktan yakından hiçbir alakası yok"- “ Nezaket ziyaretinin yanında Genel Başkandan eğer aday çıkartmayacaklar ise destek talep etmeye geldim" ANKARA



- CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, “Yerel seçimlerin hükümetle iktidarla hiçbir alakası yok. Beka deniyor da bir şehrin belediye başkanı senden olsa ne olur başkasından olsa ne olur. Bunun bekayla uzaktan yakından hiçbir alakası yok" dedi.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada Yavaş, belediye başkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra Millet İttifakının birlikte çalıştığı bütün siyasi parti genel başkanları ve genel merkezlerine nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Şu anda hem İYİ Parti aynı zamanda CHP’nin bir yerde hem resmi hem ortak adayı olarak ilan edilmiştim. Nezaket ziyaretinin yanında Genel Başkandan eğer aday çıkartmayacaklar ise destek talep etmeye geldim. Kendisiyle eski zamanlardan dostluğumuz var. Kendi kurullarıyla görüştükten sonra eğer bir destek açıklaması yaparlar ve seçimde desteklerse çok çok memnun olacağım” ifadelerini kullandı. “Herkesi kucaklayacak bir üslup arıyor vatandaşımız” DP Genel Başkanı Uysal ise Türkiye’nin çok uzun süredir sıkıştığı iki kutuplu bir siyasi rekabetin olduğunu anlatarak, “Hem Ankara’nın yerel öncelikleri hem de 16 Nisan referandumu, 24 Haziran seçimleri ve 31 Mart itibariyle içe içe geçmiş siyasal süreçler olduğunu göz ardı edemeyiz. Temel önceliğimiz Türkiye’nin başta demokratik hukuki nizam olmak üzere ama Ankara’nın da bir meskun insanı olarak Ankara’da tüm vatandaşlara eşit düzeyde hizmet üretecek bir büyükşehir belediyesi elbette bizlerin de özlemi. Ankara’da caydıran dışlayan siyasi üslup ve anlayışların ötesinde herkesi kucaklayacak bir üslup arıyor vatandaşımız. Sayın Başkanın hem şahsi hukuklarımız itibariyle hem siyasi hukuklarımız itibariyle seciyesi geçmişi emeği bugün ortaya koyduğu iddiayla beraber Ankara huzurunda kendi siyasi mücadelesi ortadadır. Önümüzdeki dönemde ortak paydaları daha fazla aradığımız daha fazlasıyla aramamız gereken bir siyasi iklim var. Bütün bunlara kayıtsız değiliz. Partimizin bizlerinde hem Türkiye önceliği hem Ankara’nın öncelikleri bütün bunları bir ortak paydada buluşturmak adına önümüzdeki süreçte çeşitli değerlendirmeleri de yapacağız” açıklamasında bulundu. Uysal, Yavaş’ın geçmişte gasp edilmiş bir hakkının ortada olduğunu savundu. DP Yavaş'ı destekleyecek mi? Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Uysal, yerel seçimlerde Yavaş’ı destekleyip desteklemeyeceklerinin sorulması üzerine, “Farklı farklı ortak payda arıyoruz. Ama keyfi ve şahsi tercihle değil partimizin bütün bunları değerlendirerek çok uzun vadeye kalmaz değerlendirmelerimizi karara bağlarız” şeklinde konuştu.

“Yerel seçimlerin hükümetle iktidarla hiçbir alakası yok" Yerel seçimleri genel seçim havasına sokma konusunda iddiaların olduğu hatırlatılarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin bu seçimler sonrasında şayet Millet İttifakının daha başarılı olması durumunda sorgulanacağı iddialarının sorulması üzerine Yavaş, şöyle konuştu: “Yerel seçimlerin hükümetle iktidarla hiçbir alakası yok. Beka deniyor da bir şehrin belediye başkanı senden olsa ne olur başkasından olsa ne olur. Bunun bekayla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Biz şunu vadediyoruz. Biz Ankara’yı başkent kimliğine layık bir şekilde ve içinde yaşayanların hem temiz ucuz, kaliteli hizmet aldıkları bir Ankara vadediyoruz. Otobüsten gezen insanların, parkta gezen insanların partisi olmaz. Herkese eşit hizmet edeceğiz. Bir belediye başkanının bir başka siyasi partinin genel başkanını eleştirmek, başka partiye oy verenlere hizmet vermemek gibi bir yetkisi yoktur. Bunların demokraside yeri de yoktur. Sonuç olarak Ankara’da bir belediye başkanı seçilecek Ankaralı kendisini kim iyi idare edecekse, kim kendisine mutluluk verirse onu seçecek. Bunun hükümetle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Elbette seçimden sonra bir sonuç çıkarımı yapılabilir. Ama sonucu itibariyle sadece Ankara’da belediye başkanı değişecektir. Hükümeti etkileyen hiçbir şey yoktur. Eğer değişirse Ankaralı rahat edecek hükümette mutlaka ‘biz nerede hata yaptık, neden yanlış hizmet ettik’ diye düşünecektir mutlaka.” (PLN

