CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Karalar: 'Partici değil, harbici başkan olacağız' Haberi

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( ADANA ) CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Karalar: "Partici değil, harbici başkan olacağız" ADANA



- Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, halka hitap ettiği mitinginde, "Adanalı, çalışkan adama, kendisine hizmet edene oy veriyor. Zaten hizmette hiçbir zaman particilik yapmadık. Particilik yapmayan belediyeciliği bütün Adana'ya yayacağız" dedi.

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığı Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halka hitap etti. Seyhan Belediyesi Yaşam Kemal Kültür Merkezi önünde konuşan Karalar, Adana'yı da Seyhan gibi dönüştürmeye, Adana'yı eski günlerine kavuşturmaya geldiklerini söyledi.



Karalar, çökme tehlikesi bulunan platformdaki yoğun kalabalığı aşağı indirmek için, "Bizim partide herkesin platforma çıkmak istemesi gibi kötü bir alışkanlık var. Bu çok hoş olmuyor. Platform çökmek üzere ve eğer çökerse tüm Türkiye'ye rezil oluruz. Lütfen bunu yapmayalım" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'na "Zeydan Karalar, İYİ Parti'nin de adayıdır" sözlerinden dolayı teşekkür eden Karalar, "Buradaki kalabalıktan görüyorum ki ben tüm Adanalının adayıyım. Ben de sizler gibi Adana sevdalısıyım. Önceki genel seçimlerde gördük ki yüzde 15 oy alan siyasi partinin adayı yerel seçimlerde yüzde 33 oy alıyor. Bu gösteriyor ki Adanalı, çalışkan adama, kendisine hizmet edene oy veriyor. Biz de bunun için 'Partici değil, harbici başkan olacağız' diyoruz. Zaten hizmette hiçbir zaman particilik yapmadık. Particilik yapmayan belediyeciliği bütün Adana'ya yayacağız" diye konuştu.

Ayrımsız, kavgasız, hizmet götüren belediyeciliği Adana'nın tüm ilçelerine yayacaklarını ifade eden Karalar, "Adana'da hiçbir zaman sağ-sol, Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayrımı olmadı. Adana'da Adanalı ruhu vardır. Onun için bizim işimiz siyaset değil hizmet olacak. İlk 5 ayda Adana Büyükşehir Belediyesini işçisinin maaşını düzenli öder hale getireceğiz. Çünkü işçi çalışır ve onun alın teri kurumadan maaşının verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesinin bütçesini dengeye koyacağız. En önemli projelerimizden biri de Seyhan Nehri'ni dünya turizm merkezi haline getirmek olacak" dedi.

Karalar, su faturalarının yüksek olmasından şikayet eden bir vatandaşa, "Eğer şartlar böyle kalır, dolar daha da artmazsa ben kademeli olarak su faturalarını yüzde 30 aşağı çekeceğim. Büyükşehir Belediyesinin gelir-gider durumunu görmeden böyle atmak doğru olmaz. Biz hesap adamıyız. Ancak dediğimi de yaparım, bilirsiniz" sözleriyle cevap verdi. Adaylık sürecinde Seyhan'ın ikiye bölündüğünü, bir bölümün kendisinin Seyhan Belediye Başkanlığından gitmesini istemediğini belirten Karalar, "Bir yere gittiğim yok. Sanki Antarktika'ya gidiyoruz. Size daha fazla hizmet etme fırsatı bulacağımız için gidiyorum. Beni Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek için en büyük görev de yine Seyhanlıya düşüyor. Gece gündüz koşturacaksınız. Çünkü daha büyük imkanlarla daha büyük hizmet gelecek" diye konuştu.

Karalar'ın halka seslendiği mitinge CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Orhan Sümer ile İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu'nun yanı sıra Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin katıldı.



