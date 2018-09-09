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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP 95'inci yıldönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti İzle

CHP 95'inci yıldönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti İzle

- Anıtkabir ziyareti

Devrimci Vatansever Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Kabir Ziyareti 

-- Çelenk bırakma
-- Kılıçdaroğlu konuşması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95'inci kuruluş yılı dolayısıyla, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kuruluşunun 95'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şu ifadeleri bıraktı: "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, milletimize hürriyet ve hakimiyet temin eden devrimci bir ruhun partisi' olarak tanımladığınız CHP'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde huzurunuzdayız. Partimiz, ilk kurultayı olarak kabul ettiğimiz 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden ve 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kuruluşundan günümüze eksiksiz bir vatanseverliğin kalesi olmuştur. Bu vatanseverlik, tüm mazlum milletleri kucaklayan, yönü çağdaş uygarlığa dönük mücadelenizden ilham almaktadır. Bu bağlamda, ilke ve devrimlerinizle biçimlendirdiğiniz Tükiye Cumhuriyetimiz, herkes için adalet ülküsüne bağlı, demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet hedefi ile yeni bir mücadeleye atılmak zorundadır. Türkiye'nin yürüyeceği yol ise hiç tartışmasız sizin yolunuzdur. CHP'nin tüm kadroları, ilke ve devrimlerinizin kuşatıcılığında, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları aşacak azim ve kararlılığa sahiptir. Bu duygu ve düşünceler ile size, silah arkadaşlarınıza ve tüm CHP'lilere kuruluşumuzun yıl dönümünde şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun." Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, vatandaşlar ve çocuklarla da fotoğraf çektirdi. (JA-
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