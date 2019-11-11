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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçe görüşmesi başladı - TBMM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçe görüşmesi başladı - TBMM

- CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un Ergene nehrinden getirdiği suyu göstererek çevre kirliliğine dikkati çekmesi - CHP milletvekilleri, "Salda'ya dokunma" yazılı pankartı göstermesi - Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un salona gelmesi, selamlaşması - Toplantıya katılanlardan görüntü2020 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ardından da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.Komisyon'da Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın sunumunu yapıyor. İkinci oturumda da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın sunumunu gerçekleştirecek.Toplantı öncesi CHP milletvekilleri, "Salda'ya dokunma" yazılı pankartı gösterdi.CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise Ergene nehrinden getirdiği suyu göstererek çevre kirliliğine dikkati çekti.

Çevre Kirliliği Misyon İlham 

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