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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Tokat'ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Tokat'ta

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Tokat Valiliği, Mevlevihane, Bey Hamam Sokak, Bey Sokağı, Kaledibi, Mahallesi, HalitSokağı, Sulusokağı, Deveciler Hanı ziyaretleri - Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi ve çocuklara oyuncak hediye etmesiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Tokat'taTOKAT (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tokat'ta bazı alanlarda incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, Tokat Valiliğini ziyaretinin ardından Mevlevihane, Bey Hamam Sokak, Bey Sokağı, Kaledibi, Mahallesi, Halit Sokağı, Sulusokağı, Deveciler Hanı'nı ziyaret ederek, kentsel dönüşüm projesi yapılması planlanan Kaledibi Mahallesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.Daha sonra yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyen Kurum, millet bahçesi yapılması öngörülen Gümenek Mesire Alanı'nı gezerek Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından alanla ilgili bilgilendirildi.Kurum daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ı makamında ziyaret etti.

Kentsel Dönüşüm Projesi 

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