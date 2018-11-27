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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Star Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı - ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Star Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı - ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Star Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı - ANKARA - ATO Meclis Salonu'nda Star Şehir Buluşmaları toplantısı - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşılaması - Gürsel Baran'ın Bakan Murat Kurum'u ağırlaması - Ziyaretten görüntüler - Bakan Murat Kurum'un salona gelişi ve konuşması - Bakan Murat Kurum'un kürsüden ayrılması - Star Şehir Buluşmaları toplantısından katılımcı detayları - Söyleşiden görüntülerANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Meclis Salonunda Star Şehir Buluşmaları toplantısına katıldı.
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