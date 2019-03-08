Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum - İSTANBUL Haberi
- Kadınlara çiçek, çocuklara oyuncak vermesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Cami açılışından detaylarÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul 'da - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çilekli Camisi'nin açılışını gerçekleştirdiİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çilekli Camisi'nin açılışını yaptı.Bakan Kurum, Sarıgöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2023 yılı çerçevesinde yaptığı projeleri bir bir açacaklarını kaydederek, "2023 vizyonuna çok daha güzel çok daha anlamlı bir Gaziosmanpaşa'yı, yeşiliyle, hastanesiyle, sağlık ocağıyla ve camisiyle inşa etme yolunda önemli eserleri kazandırıyoruz." dedi. Çilekli Camisi'nin aynı ayna 700 kişinin ibadet edebileceği bir cami olduğunu kaydeden Kurum, "İçerisinde hat sanatlarının sergilendiği çok önemli bir eserimiz. Bu camiyi kazandıran her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu eserleri yapmak için dertlenmeniz gerekiyor. İşte burada dertli bir belediye başkanımız var. Gaziosmanpaşa'nın derdiyle dertlenen ve geleceği için bir çok projesi olan." ifadelerinde bulundu.Bakan Kurum şöyle devam etti:"Bundan yaklaşık 1 ay önce Cumhurbaşkanımız Gaziosmanpaşa'da ne kadar sorunlu kentsel dönüşüm alanı varsa; bu alanlara bakanlığımızın ve bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ve aynı şekilde İller Bankası'nın girmesi talimatını verdi. Bizde bu talimat çerçevesinde geldik ve alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin ne kadar sorunlu yer varsa müdahil olmak suretiyle TOKİ'ye talimatımızı verdik. 3 ay içerisinde Gaziosmanpaşa'da 2500 konutun kentsel dönüşüm sürecini TOKİ yürütecek."Bakan Kurum daha sonra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve adayı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile birlikte açılış kurdelesini kesti.Kurum daha sonra cuma namazını Çilekli Camisinde kıldı.Bu arada, Bakan Murat Kurum Gaziosmanpaşa meydanında kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla çiçek dağıtırken, esnaf ziyaretinde de bulundu.
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