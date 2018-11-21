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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bakanlığının 2019 yılı bütçesini komisyona sundu - TBMM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bakanlığının 2019 yılı bütçesini komisyona sundu - TBMM

- 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un komisyona gelişi ve selamlaşma - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un sunumu2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandıTBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
Komisyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi de ele alınacak.

Misyon Sparta 

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