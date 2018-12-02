Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Amasya'da

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Amasya Belediye binasından çıkışı - Bakan Murat Kurum'un esnaf ziyaretinden görüntüler - Bakan Murat Kurum'un caddede vatandaşlarla sohbet görüntüleri - Bakan Murat Kurum'un çocukları sevmesi - Bakan Kurum'un AK Parti binasına gelişi ve karşılama - Bakan Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden detaylar - Bakan Murat Kurum'un yapımı devam eden TOKİ inşaatlarında incelemeleri ve bilgi alması - Bakan Murat Kurum'un arıtma tesisinde inceleme detaylarıAMASYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret etti. Kurum'a AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek tablo hediye etti. TOKİ inşaatı ve arıtma tesisinde de incelemelerde bulunan Kurum, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.