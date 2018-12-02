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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Amasya'da (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Amasya'da (2)

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Yeşilırmak'ta toplu balık ölümlerinin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunması - Bakan Murat Kurum'un Amasya Belediyesi ziyaretinden görüntüler - Bakan Murat Kurum'un esnaf ziyaretinden görüntüler - Bakan Murat Kurum'un caddede vatandaşlarla sohbet görüntüleri - Bakan Kurum'un AK Parti binasına gelişi ve karşılama - Bakan Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden detaylar - Bakan Murat Kurum'un yapımı devam eden TOKİ inşaatlarında incelemeleri ve bilgi alması - Bakan Murat Kurum'un arıtma tesisinde inceleme detaylarıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Amasya 'daAMASYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasya 'da bazı alanlarda incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, Amasya Valiliğini ziyaretinin ardından Amasya Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, Katı Atık Bertaraf Tesisleri, Ziyaret Kasabası Toplu Konut 2. Etap, Amasya Belediyesi Atıksu ve Kanalizasyon Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.Hacı İlyas mevkisinde Millet Bahçesi yapılması öngörülen alan ile kentsel dönüşüm alanlarını gezen Bakan Kurum, daha sonra Büyük Amasya Oteli'nde sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşu Arıtma Tesisi Sivil Toplum 

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