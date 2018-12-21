Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıklamada bulundu - ŞANLIURFA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıklamada bulundu - ŞANLIURFA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa 'da - Bakan Murat Kurum: - "Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz"ŞANLIURFA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz." dedi.
Bakan Kurum, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa 'da, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kaymakam ve belediye başkanlarıyla GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (GAPTEAM) bir araya geldi.Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kurum, kentin ve ilçelerin her bölgesinin problemini ayrı ayrı konuştuklarını ve sorunların çözümü için yerinde karar verdiklerini belirtti.
Kurum, kentin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, bölgenin potansiyelini yükseltecek tarım, sanayi ve turizmin daha fazla geliştirilmesine yönelik yeni plan ve uygulamaları faaliyete geçireceklerini bildirdi.Kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. İllerimizde bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz toplantıları gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kararlarımızı da hızlı bir şekilde valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile faaliyete geçiriyoruz." diye konuştu.
Kurum, şehirde faaliyete geçirilmesi planlanan proje ve çalışmaların detaylarına da değindi.

Tarım Bild Toplantı Gesi 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Erdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına KatıldıErdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı