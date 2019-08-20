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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Çeviköz: ”Türkiye’nin, Suriye topraklarında bir güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına taraf olmaması gerekir” – ANKARA

Çeviköz: ”Türkiye’nin, Suriye topraklarında bir güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına taraf olmaması gerekir” – ANKARA

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı - Çeviköz: - ”Türkiye’nin, Suriye topraklarında bir güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına taraf olmaması gerekir”ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Güvenli Bölge Basın Toplantısı Toplantı 

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