Çeviköz: ”Türkiye’nin Soçi Mutabakatı’nı daha fazla yürütme imkanı kalmadıysa, mutabakattan çekilme zamanı da gelmiştir” – ANKARA
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı - Çeviköz: - ”Türkiye’nin Soçi Mutabakatı’nı daha fazla yürütme imkanı kalmadıysa, mutabakattan çekilme zamanı da gelmiştir”ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
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