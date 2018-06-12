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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cevdet Yılmaz: 'Üniversiteler, kalkınmanın öncüsü konumundadır'- BİNGÖL

Cevdet Yılmaz: 'Üniversiteler, kalkınmanın öncüsü konumundadır'- BİNGÖL

Cevdet Yılmaz: "Üniversiteler, kalkınmanın öncüsü konumundadır" - BİNGÖL - Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu açılış töreni - Kampüs alanından görüntü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: - “ Biz, üniversiteyi sadece bir eğitim kurumu olarak görmüyoruz. Üniversiteyi aynı zamanda bir kalkınma kurumu olarak görüyoruz. Özelikle yerel kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın öncü kurumlarından biri olarak görüyoruz.”BİNGÖL (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Biz, üniversiteyi sadece bir eğitim kurumu olarak görmüyoruz. Üniversiteyi aynı zamanda bir kalkınma kurumu olarak görüyoruz. Özelikle yerel kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın öncü kurumlarından biri olarak görüyoruz” dedi.
Yılmaz, Bingöl üniversitesi kampüsünde düzenlenen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu açılış töreni ile Hangar binası ve Hayvan Hastanesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun Bingöl ’e hayırlı olması dileğinde bulundu.Hayvan hastanesinin çok önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, hayvan hastanesinin sadece Bingöl ’e değil, tüm bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

Yılmaz, şunları söyledi:“Bugün, hangar binasından, hayvan hastanesine kadar farklı yatırımlarında temelini atıyoruz. Özelikle hayvan hastanesi çok çok önemli. Sadece Bingöl ’e değil, bütün bölgeye hizmet edecek. Çok kapsamlı bir bölge hastanesi şeklinde. Bunu Bingöl ’e kazandıran üniversitemize teşekkür ediyorum”Üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmediklerini kaydeden Yılmaz,“Biz, üniversiteyi sadece bir eğitim kurumu olarak görmüyoruz. Üniversiteyi aynı zamanda bir kalkınma kurumu olarak görüyoruz. Özelikle yerel kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın öncü kurumlarından biri olarak görüyoruz. Üniversiteler, bir taraftan bilgi birikimiyle, nitelikli kadrolarıyla, gerek yetiştirdiği insanlarla, gerekse işbirliği yaptığı kesimlerle birlikte kalkınmanın öncüsü konumundadırlar” diye konuştu.
Bingöl Üniversitesinin bir tabela üniversitesi olmadığını, aksine Türkiye’nin en hızlı gelişen üniversiteleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çok şükür Bingöl üniversitemiz tabela üniversitesi olmadı, tam aksine Türkiye’nin en hızlı gelişim kaydeden üniversitelerden biri oldu. 8 fakültesiyle, araştırma laboratuvarlarıyla, spor altyapısıyla, birçok yatırımlarıyla bugün Bingöl ’ümüzün ve ülkemizin iftihar edebileceği bir üniversite haline geldi. Aynı zamanda Bingöl üniversitemiz, Türkiye’nin 5 pilot üniversitesinden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede tüm Türkiye’ye ilan ettiği ve özel kaynaklarla desteklenen bir üniversite. Bu konuda da yeni projelerimiz başlamış durumda. Arıcılık, Bingöl ’ün bitkisel varlıkları başta olmak üzere birçok konuda bu pilot üniversitenin faydalarını hep birlikte göreceğiz”Yapılan konuşmanın ardından Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun açılışı yapıldı.Açılışın ardından Yılmaz ve beraberindekiler, kısa süreli voleybol maçı yaptı.Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Yardımcısı Cevat Gün, AK Parti Milletvekili Adayı Feyzi Berdibek ve kurum müdürleri katıldı.

Açılış Töreni Fakülte Laboratuvar Voleybol Maçı Temel Atma Töreni 

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