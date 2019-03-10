Cevdet Yılmaz: 'Türkiye’de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek inşallah” - BİNGÖL
Cevdet Yılmaz: "Türkiye’de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek inşallah” - BİNGÖL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gelişi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kurdele kesmesiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İnşallah 31 Mart’ta bütün dosta, düşmana, şu mesajı vereceğiz; Türkiye’de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek inşallah” dedi.
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