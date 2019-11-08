Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Cevdet Yılmaz: 'Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor' - ANTALYA

Cevdet Yılmaz: 'Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor' - ANTALYA

Cevdet Yılmaz: "Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor" - ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye ziyaret - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Vatandaşa dokunmak, gönül belediyeciliği yapmak gerekiyor. Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor"ANTALYA (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gönüle dokunan hizmetlerin başarı getirdiğini söyledi.

Yılmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye yaptığı ziyarette, Antalya 'nın bu yıl 16 milyon turist hedefinin bulunduğunu, tarımda da Türkiye'nin en önemli kentlerinden olduğunu kaydetti.
Yerel yönetimlerin aynı zamanda ekonomik belediyecilik yapması gerektiğini düşündüğünü anlatan Yılmaz, "İyi bir belediye aynı zamanda iyi bir yatırım ortamı sağlıyor. Bu da ülkemizdeki istihdama, üretime, ihracata katkıda bulunuyor." dedi.
Ticaretin, alışverişin yerel yönetimlerle bağlantılı olduğunu kaydeden Yılmaz, belediyelerin hizmet kalitesinin artmasının vatandaşın gündelik hayatına olumlu yansıdığını vurguladı.Yılmaz, belediyecilikte sadece hizmet etmenin yeterli olmadığını belirterek, "Vatandaşa dokunmak, gönül belediyeciliği yapmak gerekiyor. Gönüle dokunan hizmetler başarı getiriyor. Tarım ve turizmde katma değeri daha yüksek bir Antalya 'yı ileride göreceğiz. Turizmde kişi başına düşen harcama miktarını artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Ardından Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret eden Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alışveriş Tarım Yerel Yönetimler Görece Yerel Yönetim 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
AK Parti 5. Yerel Yönetimler SempozyumuAK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı