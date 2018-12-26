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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çelik: '(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz'- ANKARA

Çelik: '(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz'- ANKARA

Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı 

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