Çelik: '(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz'- ANKARA
Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına yönelik sözleri) Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.