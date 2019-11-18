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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çelik: 'KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz' - ANKARA

Çelik: 'KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz' - ANKARA

Çelik: "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girişi - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
(1)AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Basın Toplantısı Toplantı Saldırı 

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