Çelik: '(Kemal Kılıçdaroğlu) Artık seçimlerinde önemli olmadığını söylüyor, seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor'- ANKARA
Çelik: "(Kemal Kılıçdaroğlu) Artık seçimlerinde önemli olmadığını söylüyor, seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "(Kemal Kılıçdaroğlu) Artık seçimlerinde önemli olmadığını söylüyor, seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.