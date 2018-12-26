Çelik: 'Fransa, Suriye'nin geleceğine katkıda bulunmak istiyorsa burada Türkiye ile koordine olmalıdır'- ANKARA
Çelik: "Fransa, Suriye'nin geleceğine katkıda bulunmak istiyorsa burada Türkiye ile koordine olmalıdır" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "Fransa, Suriye'nin geleceğine katkıda bulunmak istiyorsa burada Türkiye ile koordine olmalıdır"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.