Çelik: 'FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur' - ANKARA
Çelik: "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları - AK Parti Sözcüsü Çelik: - "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.