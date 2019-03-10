Çelik: 'Cumhurbaşkanımıza yöneltilen ahlak dışı iftiraya en güçlü cevabı Adana verecek' - ADANA
Çelik: "Cumhurbaşkanımıza yöneltilen ahlak dışı iftiraya en güçlü cevabı Adana verecek" - ADANA - AK Parti'nin Adana mitingi - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması - Kürsüde partililerin selamlanmasıADANA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti'nin Adana mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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