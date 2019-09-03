Çekya Başbakanı Babis : '(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor' - ANKARA
Çekya Başbakanı Babis : "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Babis'in ortak basın toplantısı - Çekya Başbakanı Babis'in konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Babis'in tokalaşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (5)Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım