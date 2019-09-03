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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çekya Başbakanı Babis : '(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor' - ANKARA

Çekya Başbakanı Babis : '(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor' - ANKARA

Çekya Başbakanı Babis : "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Babis'in ortak basın toplantısı - Çekya Başbakanı Babis'in konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çekya Başbakanı Babis'in tokalaşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(5)Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."

Basın Toplantısı Toplantı Kullar 

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