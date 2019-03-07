Çavuşoğlu ve Zeybekci, 'Genç Liderler Buluşması'na katıldı - İZMİR
Çavuşoğlu ve Zeybekci, "Genç Liderler Buluşması"na katıldı - İZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin salona gelişi - Salondan katılımcı detayları - AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıİZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Genç Liderler Buluşması"na katıldı. (1)
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