Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı - ANTALYA
- Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Çalıştayı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gelişi ve tokalaşma - Çalıştaya katılımdan detaylarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı. Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya katılan birlik üyeleriyle selamlaşan Çavuşoğlu'na, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.Gazetecilerin açılıştan görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden çalıştay, 10 Kasım'da sona erecek.
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