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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor' - ANKARA Haberi

Çavuşoğlu: 'Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor' - ANKARA Haberi

Çavuşoğlu: "Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın ortak basın toplantısından detaylar - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenledi.
(1)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son derece dikkatli ve titiz bir operasyon sürdürdük. Özellikle, şehirler yıkılmasın ve siviller zarar görmesin dedik. O nedenle de operasyon esasen planladığımızdan biraz daha uzun sürdü. Hal bu iken ve Afrin şehir merkezinde ve etrafında siviller bu operasyondan ve Türk Askerinin orada olmasından çok mutluyken niye rahatsızlık duyuyorlar, sadece ABD değil, bazı ülkeler."

Basın Toplantısı Toplantı 

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