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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme konusunda çaba sarfediyoruz' - ANKARA

Çavuşoğlu: 'Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme konusunda çaba sarfediyoruz' - ANKARA

Çavuşoğlu: "Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme konusunda çaba sarfediyoruz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.
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Salar Toplantı Anayasa 

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