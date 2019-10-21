Çavuşoğlu: 'Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz' - İSTANBUL
Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz" - İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'un açılışında konuştu. Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.
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