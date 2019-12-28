Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz' - ANTALYA
Çavuşoğlu: (Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz" - ANTALYA - Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişi - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. (1)
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