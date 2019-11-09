Çavuşoğlu-Soleimanpour ortak basın toplantısı (1) - ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour'un salona gelişi - Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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