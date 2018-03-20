Çavuşoğlu: '(Pompeo ile görüşme) Göreve başladıktan sonra kendisi ile görüşeceğiz' - ANKARA Haberi
Çavuşoğlu: "(Pompeo ile görüşme) Göreve başladıktan sonra kendisi ile görüşeceğiz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın ortak basın toplantısı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini söyledi.