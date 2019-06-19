Çavuşoğlu: 'Parlamenter diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Parlamenter diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi - Salondaki katılımcılardan görüntüler - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlilerle sohbeti - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (1)
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