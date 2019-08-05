Çavuşoğlu-Özersay görüşmesi - ANKARA Haberi

- 11. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın görüşmesi11. Büyükelçiler KonferansıANKARA - 11. Büyükelçiler Konferansı Ankara ’da başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansa konuşmacı olarak davet edilen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım