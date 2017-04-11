Çavuşoğlu'ndan kimyasal silah uyarısı



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 'Tillerson, G7'den sonra Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova'yla konuşulması gerekenleri konuştuk. Artık bu rejimle Suriye'nin devam edecemeyeceği aşikardır. Geçiş hükümetinin bir an önce hayata geçirmek lazım. Terör örgütleriyle de mücadeleye devam. Sadece kimyasal silahlarla değil, tank ve diğer konvansiyonel silahlarla da rejimin muhalefeti vurmaya ve masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor. Ateşkesten bu yana sık sık rejim ateşkesi ihlal ediyor. Olası riskleri de gündeme getirdik. İdlib'e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğin vurguladık. Artık Esad'sız bir Suriye için Rusya'nın da ikna edilmesi gerektiğini vurguladık. Biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik.'

