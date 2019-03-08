Çavuşoğlu: 'Muğla'da, İzmir'de, Aydın'da, Çankaya'da da gördüğüm, millet artık kendisine hizmet etmeyenleri seçmek istemiyor' - ANTALYA Haberi
Çavuşoğlu: "Muğla'da, İzmir'de, Aydın'da, Çankaya'da da gördüğüm, millet artık kendisine hizmet etmeyenleri seçmek istemiyor" - ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu'nun fuar açılışını yapması - Bakan Çavuşoğlu'nun fuar stantlarını gezmesi - Bakan Çavuşoğlu'na tablosunun hediye edilmesi - Bakan Çavuşoğlu: - "Muğla'da, İzmir'de, Aydın'da, Çankaya'da da gördüğüm, millet artık kendisine hizmet etmeyenleri seçmek istemiyor"ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına katıldı.
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