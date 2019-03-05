Çavuşoğlu: 'Milli davalarımıza, kutsal davalarımıza güçlü olursak sahip çıkarız' - AĞRI
Çavuşoğlu: "Milli davalarımıza, kutsal davalarımıza güçlü olursak sahip çıkarız" - AĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 100. Yıl Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıAĞRI (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı ’nın 100. Yıl Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluştu. (2)"Milli davalarımıza, kutsal davalarımıza güçlü olursak sahip çıkarız"
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