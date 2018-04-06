Çavuşoğlu mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti

-Müzik dinletisi

-Okulda gezi

-Çocuklarla sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Ağaç dikimi

-İlkokul ziyareti

-Sınıfı ziyareti



( ANTALYA ) ANTALYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’nde isminin verildiği Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip, müzik dinletisini ilgiyle izleyen Çavuşoğlu, okul bahçesine zeytin ağacı dikti. Çavuşoğlu, daha sonra yakındaki Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesini de ziyaret etti. Öğrencilerle merdivende hatıra fotoğrafı çektiren Çavuşoğlu, ardından aynı mahallede mezun olduğu Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu’na geçti. Burada mezun olduğu ilkokulun sınıflarını gezen Çavuşoğlu, beraberindekilere anılarını anlattı. (İA-SÇ)

