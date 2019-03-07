Çavuşoğlu: 'İzmir'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir' - İZMİR
Çavuşoğlu: " İzmir 'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir" - İZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıİZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Genç Liderler Buluşması"na katıldı. (2)Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Millet İttifakı) İzmir belediye başkanı adayının belirlenmesi tesadüf değildir. İzmir 'de ve Türkiye'de HDP'nin yerleştirdiği tüm belediye meclis üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. İstanbul'da, İzmir 'de, her yerde CHP üzerinden PKK, bizzat PKK destekçilerini listelere yerleştiriyor. Ama İzmir liler buna müsaade etmez. İşte böylesine garip, ilginç bir seçim yaşıyoruz."
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