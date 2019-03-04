Çavuşoğlu, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılanlara rozetlerini taktı - AĞRI
- AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması - AK Parti'ye katılan iki aşiretin mensuplarına ve İYİ Partiden istifa edip AK Partiye katılanlara rozet takılmasıAĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı. (3)
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