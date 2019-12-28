Çavuşoğlu: 'Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Her partinin kendi anlayışı var, kendi yolu var" - ANTALYA - AK Parti Antalya İl Başkanlığı - AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (4)
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