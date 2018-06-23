Çavuşoğlu: 'Erdoğan'dan ve AK PARTİ'den başka Türkiye için ortaya proje koyan başka bir aday, başka bir parti çıkmadı' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Erdoğan'dan ve AK PARTİ'den başka Türkiye için ortaya proje koyan başka bir aday, başka bir parti çıkmadı" - ANTALYA - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu."Bu seçim kampanyasında da gördük ki, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK PARTİ'den başka Türkiye için ortaya proje koyan, gelecekle ilgili bir vizyon koyan başka bir aday, başka bir parti çıkmadı""Bu güne kadar yaptıklarımız bir başlangıçtı. Geçmişe göre iyi ama gelecek için bir başlangıçtı. Artık vakit Türkiye vakti. Artık vakit Türkiye'nin şahlanma vaktidir"