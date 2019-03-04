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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu : '(CHP'li belediyeler) Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak' - AĞRI

Çavuşoğlu : '(CHP'li belediyeler) Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak' - AĞRI

Çavuşoğlu : "(CHP'li belediyeler) Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak" - AĞRI - AK Parti Ağrı teşkilatınca düzenlenen Halkla Buluşma toplantısı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıAĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı.
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Toplantı 

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