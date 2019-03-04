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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir' - AĞRI

Çavuşoğlu: 'Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir' - AĞRI

Çavuşoğlu: "Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir" - AĞRI - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ağrı 'da havaalanında karşılanması - Çavuşoğlu'nun çocuklara oyuncak hediye etmesi - Çavuşoğlu'nun halkla buluşma toplantısında partilileri selamlaması - Salondaki partililerden görüntüler - Çavuşoğlu'nun konuşmasıAĞRI - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ağrı Kültür Kongre Merkezi Büyük Konferans Salonunda düzenlenen halkla buluşma toplantısına katıldı.
(1)Çavuşoğlu: "Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleridir. Türkiye'de de problem terör örgütüdür. Irak'ta da bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. İran'daki Kürt kardeşlerimizle de bir sorunumuz yoktur. Tam tersi onlar da kardeşlerimizdir. Suriye'de yaşayan ve Suriye'den YPG/PKK yüzünden o toprakları terketmek zorunda kalıp da Türkiye'ye gelenler, Suriyeli Kürtler de bizim kardeşimizdir"Çavuşoğlu: "Ama Suriye'de de problem YPG/PKK'dır, İran'da problem PJAK'tır, Türkiye'de ve Irak'ta problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir"

İran Toplantı Terör Örgütü Teröristler 

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