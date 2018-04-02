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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: “Basın adına ortaya çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayıklayın” Haberi

Çavuşoğlu: “Basın adına ortaya çıkarak tetikçilik yapanları aranızdan ayıklayın” Haberi

Programdan detaylar

Siyer Basın Özgürlüğü Çekim Terörizm 

-Salondan detaylar
-Hakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları
-Sertifikaların verilmesi
-Toplu fotoğraf çekiminden görüntü

( BURSA ) -- Hakan Çavuşoğlu, 40 gazeteci adayına sertifikalarını verdi BURSA

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da gazeteci adaylarına, “Basın adına ortaya çıkarak, basının omzunda tetikçilik yapanları aranızdan ayıklamanızın vakti gelmiştir” uyarısında bulundu. Basın İlan Kurumu (BİK) Bursa Şube Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen ‘Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı’ düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı ve kursiyerler katıldı.
Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Basın adına ortaya çıkarak basının omzunda tetikçilik yapanları da aranızdan ayıklamanızın vakti gelmiştir. Basını bugün sadece bir şantaj aracı, menfaat ve çıkar amacı olarak kullanmak isteyenleri de içinize sokmayın, içinizde barındırmayın. Bu önemli bir şey. Özellikle vatan, millet söz konusu olduğunda bunları bir tarafa koyarak adeta terörizmin yanında rol alan ve bunu yaparken de basın özgürlüğünün arkasına gizlenen kişileri biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Toplumumuz da zaten bunlara itibar etmiyor. Ne olursa olsun sizlerin bu konuda aranızdaki bu ayrık otlarını temizlemeniz, en azından onlara yüz vermemeniz gerekiyor.” 1 ay süren eğitim sonunda 40 gazeteci adayına sertifikaları verildi.
Program, fotoğraf çekimi ile sona erdi. (MA-
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