Çavuşoğlu: 'Barış Pınarı Harekatıyla büyük bir oyunu bozduk' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatıyla büyük bir oyunu bozduk" - ANTALYA - Soru soran basın mensubu - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu ve Soleimanpour'un el sıkışmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basın mensubunun gündeme ilişkin sorularını yanıtladılar. (2)
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