Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne aday gösterilen Bakoyannis'i kabul etti - ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Avrupa Konseyi Genel Sekreter adayı - Yunanistan’ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis - Kabulden detaylarANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne aday gösterilen Yunanistan’ın Dışişleri eski bakanlarından Dora Bakoyannis ile bir araya geldi.
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