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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor' - ANTALYA

Çavuşoğlu: 'Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor' - ANTALYA

Çavuşoğlu: "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor" - ANTALYA - Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik’te Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid - i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız."

Sohbet Toplantısı Toplantı İsrail Saldırı Irak 

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