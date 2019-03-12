Çavuşoğlu: 'Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor" - ANTALYA - Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Serik’te Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(İsrail polisinin Mescid - i Aksa'daki saldırıları) Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım