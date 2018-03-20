Çavuşoğlu: '(Afrin'de) Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Afrin'de) Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Afrin'de) Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz."