Çavuşoğlu: '(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar" - ANTALYA - Soru soran basın mensubu - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour'un konuşması - Soru soran basın mensubu - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basın mensubunun gündeme ilişkin sorularını yanıtladılar. (1)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) Özellikle oradaki petrol rezervleri için bulunduklarını da itiraf ediyorlar, açıkça söylüyorlar"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
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